У тимчасово окупованому Бердянську масово звільняються директори шкіл

Влада міста запевняє, що заробітну плату працівники освіти отримають вчасно.
У Бердянську, який тимчасово контролюють російські окупанти, директори шкіл масово пишуть заяви на звільнення.
Про це повідомляє Бердянська міська рада у Telegram.
"Значна частина директорів шкіл та керівники відділу освіти написали заяву про звільнення з посад. Працювати за тих обставин, що склалися у місті, просто немає можливості", - йдеться у повідомленні.
Про цю ситуацію поінформовано і обласну адміністрацію, і СБУ, Нацполіцію та особисто міністерку Ірину Верещук.
У місті також діє розпорядження обласної влади про вимушені канікули у школах. Запустити освітній процес навіть віддалено немає можливості.
"І тим не менше, всі виплати заробітної плати, які необхідно проводити педагогам та колективам шкіл та дитячих садків – здійснюються у плановому порядку", - повідомляє міськрада.
Нагадаємо, в Україні на 12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів.
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