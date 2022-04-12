У тимчасово окупованому Бердянську масово звільняються директори шкіл

Влада міста запевняє, що заробітну плату працівники освіти отримають вчасно.

У Бердянську, який тимчасово контролюють російські окупанти, директори шкіл масово пишуть заяви на звільнення.

Про це повідомляє Бердянська міська рада у Telegram.

"Значна частина директорів шкіл та керівники відділу освіти написали заяву про звільнення з посад. Працювати за тих обставин, що склалися у місті, просто немає можливості", - йдеться у повідомленні.

Про цю ситуацію поінформовано і обласну адміністрацію, і СБУ, Нацполіцію та особисто міністерку Ірину Верещук.

У місті також діє розпорядження обласної влади про вимушені канікули у школах. Запустити освітній процес навіть віддалено немає можливості.

"І тим не менше, всі виплати заробітної плати, які необхідно проводити педагогам та колективам шкіл та дитячих садків – здійснюються у плановому порядку", - повідомляє міськрада.

Нагадаємо, в Україні на 12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів.

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