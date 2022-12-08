У тимчасово окупованому Бердянську на авіабазі пролунали сильні вибухи

На місце виїхало багато швидких та пожежників.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області на авіабазі пролунали потужні вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Про це повідомила "Суспільному" голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.

За даними Галіціної, спочатку було чути три потужні вибухи, після цього пролунало ще 15 вибухів меншої сили. На місце події виїхали майже всі карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі, які були в місті.

На авіабазі спалахнула масштабна пожежа.

Окупація Бердянська

Російські загарбники ще у лютому окупували український Бердянськ. У березні жителі міста виходили на масштабні протести та вимагали від окупантів покинути Бердянськ. Люди робили це, ризикуючи власними життями. 20 березня стало відомо, що росіяни затримують учасників проукраїнських акцій протесту та жорстко б'ють їх.

24 березня стало відомо, що в порту Бердянська ЗСУ знищили російський корабель "Орськ" та пошкодили ще три судна окупантів.

Також у Бердянську від початку війни лунають вибухи. Там українські партизани ліквідовують зрадників, які стали гауляйтерами міста.

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