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У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух біля відділу поліції

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У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух біля відділу поліції

Фото: Управління стретегічних комунікацій ЗСУ

Вибух пролунав біля захопленої окупантами будівлі поліції.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області стався вибух. 

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. 

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться у дописі.

Інших подробиці наразі не повідомляють.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці лунали вибухи, ймовірно детонував ворожий склад з боєприпасами (відео).

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