У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух біля відділу поліції

Вибух пролунав біля захопленої окупантами будівлі поліції.
У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області стався вибух.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться у дописі.
Інших подробиці наразі не повідомляють.
Нагадаємо, в окупованій Макіївці лунали вибухи, ймовірно детонував ворожий склад з боєприпасами (відео).
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