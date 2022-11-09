У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи: відео

Офіційної інформації про вибухи в Донецьку немає.

Ввечері, 9 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. На місці події спалахнула пожежа.

Про це пишуть у донецьких телеграм-каналах.

Жителі Донецька чули потужні вибухи у Петровському районі міста. Там від 22:00 лунають сильні вибухи. Після вибухів на місці інциденту спалахнула сильна пожежа.

Наразі офіційно невідомо, що стало причиною займання, та у якому місці пролунали вибухи. Офіційної інформації про ситуацію в окупованому Донецьку немає.

Вибухи в окупованому Донецьку

Росія від 2014 року окупувала український Донецьк. Там РФ встановила свою маріонеткову "владу" із сепаратистів та бойовиків. 2022 року російський диктатор Путін оголосив про спробу анексії Донецької області.

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України в окупованому Донецьку періодично лунають вибухи. Українське місто Росія перетворила фактично на військову базу. Також росіяни іноді для своєї пропаганди обстрілюють Донецьк.

Відомо, що в ніч проти 7 листопада у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Пожежа розпочалася у будівлі так званого "управління залізничними дорогами" у Донецьку.

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