У тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух: що відомо про "бавовну" (фото)

У тимчасово окупованому Донецьку у четвер, 13 липня, пролунав сильний вибух. Поки гауляйтери заявляють про "роботу ППО", у небо піднімається чорний дим.

Про це пишуть донецькі телеграм-канали.

Вибухи в окупованому Донецьку пролунали 13 липня орієнтовно о 14:30. Місцеві гауляйтери уже встигли заявити про "роботу ППО". Проте донецькі телеграм-канали публікують у Мережі наслідки потужної "бавовни".

Вибух у Донецьку / Фото: із соцмереж

Місцеві повідомляють, що воно бачать клуби чорного диму в районі заводу "Топаз". Саме там ймовірно російські терористи облаштували одну із своїх військових баз.

Вибух в районі заводу "Топаз" у Донецьку / Фото: із соцмереж

Офіційно про інцидент в окупованому Донецьку наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, 4 липня в окупованій Макіївці сталася серія вибухів, після чого над містом почали здійматися клуби диму.

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