У тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух: що відомо про "бавовну" (фото)

Вибух пролунав ймовірно на базі окупантів.
У тимчасово окупованому Донецьку у четвер, 13 липня, пролунав сильний вибух. Поки гауляйтери заявляють про "роботу ППО", у небо піднімається чорний дим.
Про це пишуть донецькі телеграм-канали.
Вибухи в окупованому Донецьку пролунали 13 липня орієнтовно о 14:30. Місцеві гауляйтери уже встигли заявити про "роботу ППО". Проте донецькі телеграм-канали публікують у Мережі наслідки потужної "бавовни".
Місцеві повідомляють, що воно бачать клуби чорного диму в районі заводу "Топаз". Саме там ймовірно російські терористи облаштували одну із своїх військових баз.
Офіційно про інцидент в окупованому Донецьку наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, 4 липня в окупованій Макіївці сталася серія вибухів, після чого над містом почали здійматися клуби диму.
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