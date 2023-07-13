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У тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух: що відомо про "бавовну" (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух: що відомо про "бавовну" (фото)

"Бавовна" у Донецьку / Фото: із соцмереж

Вибух пролунав ймовірно на базі окупантів.

У тимчасово окупованому Донецьку у четвер, 13 липня, пролунав сильний вибух. Поки гауляйтери заявляють про "роботу ППО", у небо піднімається чорний дим. 

Про це пишуть донецькі телеграм-канали. 

Вибухи в окупованому Донецьку пролунали 13 липня орієнтовно о 14:30. Місцеві гауляйтери уже встигли заявити про "роботу ППО". Проте донецькі телеграм-канали публікують у Мережі наслідки потужної "бавовни". 

Вибух у Донецьку / © із соцмереж
Вибух у Донецьку / Фото: із соцмереж

Місцеві повідомляють, що воно бачать клуби чорного диму в районі заводу "Топаз". Саме там ймовірно російські терористи облаштували одну із своїх військових баз. 

Вибух в районі заводу
Вибух в районі заводу "Топаз" у Донецьку / Фото: із соцмереж

Офіційно про інцидент в окупованому Донецьку наразі нічого невідомо. 

Нагадаємо, 4 липня в окупованій Макіївці сталася серія вибухів, після чого над містом почали здійматися клуби диму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6956
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