У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зброї: фото, відео

У тимчасово окупованому Донецьку у неділю, 7 серпня, спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю.
На місці події чути звуки вибухів, російський склад зі зброєю палає уже кілька годин.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Пожежа на російських складах зі зброєю у Київському районі Донецька сталась орієнтовно о 18:30. За повідомленням місцевих жителів, на російських складах зі зброєю станом на 22:00 і досі триває пожежа, яку російські окупанти та колаборанти не можуть ліквідувати.
Також місцеві повідомляють і про займання у Кіровському районі Донецька.
Наразі невідомо, що стало причиною займання.
Нагадаємо, у липні в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
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