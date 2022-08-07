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У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зброї: фото, відео

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У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зброї: фото, відео

Фото: телеграм-канал "Типовий Донецьк"

У тимчасово окупованому Донецьку у неділю, 7 серпня, спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю.

На місці події чути звуки вибухів, російський склад зі зброєю палає уже кілька годин. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Пожежа на російських складах зі зброєю у Київському районі Донецька сталась орієнтовно о 18:30. За повідомленням місцевих жителів, на російських складах зі зброєю станом на 22:00 і досі триває пожежа, яку російські окупанти та колаборанти не можуть ліквідувати. 

Також місцеві повідомляють і про займання у Кіровському районі Донецька. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Типовий Донецьк"

Наразі невідомо, що стало причиною займання. 

Нагадаємо, у липні в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами

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