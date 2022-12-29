У тимчасово окупованому Джанкої у Криму пролунало кілька вибухів (фото)

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму пролунали вибухи.
У місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунали кілька вибухів. У Мережі припускають, що спрацювала російська ППО.
Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.
Наразі відомо, що в місті було чутно 3-4 вибухи, після чого в небо здійнялися стовпи диму.
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