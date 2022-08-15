У тимчасово окупованому Енергодарі чути вибухи: міський голова закликав покинути вулиці

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області у понеділок, 15 серпня, чути вибухи.

Місцевих жителів закликали негайно покинути вулиці, оскільки невідомо, які провокації на цей раз влаштували російські окупанти.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно звуки вибухів. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!", - написав Орлов.

Нагадаємо, вдень 14 серпня російські війська обстріляли Енергодар Запорізької області. Внаслідок атаки росіян є жертва та поранені місцеві жителі. За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, смертельні поранення отримав працівник Запорізької АЕС, майстер цеху.

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