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У тимчасово окупованому Енергодарі чути вибухи: міський голова закликав покинути вулиці

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У тимчасово окупованому Енергодарі чути вибухи: міський голова закликав покинути вулиці

ФОТО: Енергодарська міська рада

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області у понеділок, 15 серпня, чути вибухи.

Місцевих жителів закликали негайно покинути вулиці, оскільки невідомо, які провокації на цей раз влаштували російські окупанти

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. 

"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно звуки вибухів. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!", - написав Орлов. 

Нагадаємо, вдень 14 серпня російські війська обстріляли Енергодар Запорізької області. Внаслідок атаки росіян є жертва та поранені місцеві жителі. За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, смертельні поранення отримав працівник Запорізької АЕС, майстер цеху.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1261
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