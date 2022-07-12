У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи: дрони атакували приміщення СБУ (фото)

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч проти 12 липня атакували приміщення СБУ.
У цій будівлі російські окупанти облаштували свій штаб. Також вдень у цьому місті пролунали ще одні вибухи.
Про це повідомляє Енергоатом.
"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф. Зафіксовано пряме влучання у будівлю", - йдеться у повідомленні.
Інформації про втрати окупантів немає, оскільки росіяни усе приховують.
Також вдень в Енергодарі було чути вибухи. Наразі невідомо, що спалахнуло в місті. За попередніми даними, пожежа спалахнула в промисловій зоні міста.
Нагадаємо, рашисти змусили керівництво Запорізької АЕС пустити до пульта російського блогера.
Також у Новій Каховці ЗСУ феєрично знищили ворожий склад.
Читайте також:
- ЗСУ знищують окупантів на лінії фронту та зсередини Херсонщини - радник голови ОВА
- Щоденник окупанта: повія Лєна забута, росіянин надумав одружитись з Наташою і збудувати "хороми", як у українців
- Росіяни вкотре обстріляли Харків: Синєгубов зробив заяву