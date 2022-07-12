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У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи: дрони атакували приміщення СБУ (фото)

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У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи: дрони атакували приміщення СБУ (фото)

Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч проти 12 липня атакували приміщення СБУ.

У цій будівлі російські окупанти облаштували свій штаб. Також вдень у цьому місті пролунали ще одні вибухи. 

Про це повідомляє Енергоатом. 

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф. Зафіксовано пряме влучання у будівлю", - йдеться у повідомленні. 

© Прес-служба компанії
Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

Інформації про втрати окупантів немає, оскільки росіяни усе приховують. 

© Прес-служба компанії
Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

Також вдень в Енергодарі було чути вибухи. Наразі невідомо, що спалахнуло в місті. За попередніми даними, пожежа спалахнула в промисловій зоні міста. 

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