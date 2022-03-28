У тимчасово окупованому Генічеську військові РФ затримали депутата міськради

У чоловіка перевірили документи.

У Херсонській області російські військові затримали депутата Генічеської міської ради Олексія Коновалова.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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"28 березня близько 10:00 години Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися авто у напрямку с.Генічеська Гірка - Генічеськ. На посту окупантів, що біля зруйнованого мосту, відбулася перевірка документів. Військові Росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано та перевезено до Вищого професійного училища 17, м.Генічеськ. Зв’язку із депутатом немає. Дружина залишилася на місці, її не чіпали", - йдеться у повідомленні.

За словами Соболевського, Олексій Коновалов є директором КП "Комунсервіс" у с.Щасливцевому. На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади і розв’язання багатьох гуманітарних питань.

Раніше стало відомо, що російські військові викрали і утримують близько 17 жителів Херсонської області.

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

Віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у Херсоні окупанти планують "показові акції".

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