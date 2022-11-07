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У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали

Фото: Pexels

У тимчасово окупованому Херсоні зупинилася трансляція російських телеканалів.

Також у Херсоні запрацювало радіо "Супільне".

Про це заявив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальних мережах.

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще тиждень тому", — написав він у Telegram-каналі в ніч проти понеділка, 7 листопада 2022 року.

За його словами, розпочалося радіомовлення "Суспільного" на 92.00 FM.

Що відбувається на Херсонщині

Нагадаємо, що росіяни знеструмили Берислав на Херсонщині, а це може означати, що світло може не бути аж до деокупації.

Також окупанти активно імітують "евакуацію" на лівий берег Дніпра. На правому березі Дніпра ще залишається багато російських військових. Вони здебільшого базуються поза Херсоном.

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Перегляди
215
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