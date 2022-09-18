У тимчасово окупованому Херсоні пролунали гучні вибухи: над містом видно чорний дим

За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців.

За даними місцевих мешканців, у Херсоні чули вибухи в районі "Ювілейного". Після цього над містом піднявся чорний дим. У соцмережах припускають, що займання могло статись у районі військової частини, де дислокувались російські загарбники.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

Нагадаємо, російські окупанти увечері 17 вересня влаштували збройну провокацію в Херсоні. На провокацію відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який заявив, що масштабна стрілянина в центрі Херсона — це ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ.

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