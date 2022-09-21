У тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: фото

У тимчасово окупованому Херсоні у середу, 21 вересня, пролунали потужні вибухи.
Вибухи лунали у кількох районах міста. За попередніми даними, у Херсоні знищено переправу біля залізничного моста та місце базування окупантів.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
Повідомляється, що в районі залізничного моста в Херсоні було знищено ймовірно переправу та техніку російських окупантів.
Вибухи також лунали в Житлоселищі, в районі вулиць Філатова-Рози Люксембург. Там, за попередніми даними, була база окупантів. Місцеві повідомляють, що після вибуху, спалахнула масштабна пожежа. Туди поїхало багато карет швидкої допомоги.
Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ знищили кілька баз російських загарбників, склади з боєкомплектом та скупчення техніки.
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