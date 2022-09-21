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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: фото

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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: фото

Фото: Фото з соціальних мереж

У тимчасово окупованому Херсоні у середу, 21 вересня, пролунали потужні вибухи.

Вибухи лунали у кількох районах міста. За попередніми даними, у Херсоні знищено переправу біля залізничного моста та місце базування окупантів. 

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Повідомляється, що в районі залізничного моста в Херсоні було знищено ймовірно переправу та техніку російських окупантів. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Вибухи також лунали в Житлоселищі, в районі вулиць Філатова-Рози Люксембург. Там, за попередніми даними, була база окупантів. Місцеві повідомляють, що після вибуху, спалахнула масштабна пожежа. Туди поїхало багато карет швидкої допомоги. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ знищили кілька баз російських загарбників, склади з боєкомплектом та скупчення техніки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3297
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