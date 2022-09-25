У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: біля Антонівського моста видно дим

У тимчасово окупованому Херсоні 25 вересня пролунали вибухи.
Після потужних вибухів місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
Вибухи в Херсоні пролунали орієнтовно о 16:02 25 вересня. Після цього у місті в районі Антонівського автомобільного моста місцеві жителі помітили дим. Ймовірно удар завдали саме по ньому.
Наразі немає офіційної інформації про наслідки.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
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