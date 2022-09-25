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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: біля Антонівського моста видно дим

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: біля Антонівського моста видно дим

Дата публікації
Перегляди
2083
Час на прочитання
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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: біля Антонівського моста видно дим

Фото: Фото з соціальних мереж

У тимчасово окупованому Херсоні 25 вересня пролунали вибухи.

Після потужних вибухів місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста. 

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Вибухи в Херсоні пролунали орієнтовно о 16:02 25 вересня. Після цього у місті в районі Антонівського автомобільного моста місцеві жителі помітили дим. Ймовірно удар завдали саме по ньому. 

Наразі немає офіційної інформації про наслідки. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2083
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