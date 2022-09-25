У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: біля Антонівського моста видно дим

Після потужних вибухів місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Вибухи в Херсоні пролунали орієнтовно о 16:02 25 вересня. Після цього у місті в районі Антонівського автомобільного моста місцеві жителі помітили дим. Ймовірно удар завдали саме по ньому.

Наразі немає офіційної інформації про наслідки.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

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