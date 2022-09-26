У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: над містом видно чорний дим

У тимчасово окупованому Херсоні у понеділок, 26 вересня, пролунали потужні вибухи.
У Херсоні місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Після цього над містом видно чорний дим.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
Вибухи пролунали у районі Житлоселище, який розташований у південно-західній частині міста. Після цього над містом піднявся чорний дим.
За попередніми даними, "прильот" стався по штабу російських окупантів. Ще один вибух місцеві жителі чули в районі набережної.
Нагадаємо, Путін особисто не дозволив своїм військам відступити з Херсона і зіпсував стосунки з командирами.
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