У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: над містом видно чорний дим

У тимчасово окупованому Херсоні у понеділок, 26 вересня, пролунали потужні вибухи.

У Херсоні місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Після цього над містом видно чорний дим.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Вибухи пролунали у районі Житлоселище, який розташований у південно-західній частині міста. Після цього над містом піднявся чорний дим.

За попередніми даними, "прильот" стався по штабу російських окупантів. Ще один вибух місцеві жителі чули в районі набережної.

Нагадаємо, Путін особисто не дозволив своїм військам відступити з Херсона і зіпсував стосунки з командирами.

Читайте також: