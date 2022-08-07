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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: фото, відео

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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: фото, відео

Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Херсоні в неділю, 7 серпня, пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що потужні вибухи було чути у районі Антонівського мосту

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Місцеві жителі повідомляють, що після 23:00 у Херсоні та області чути вибухи. Також в районі Антонівського мосту спалахнула пожежа. 

Мешканці Херсона публікують ймовірне фото пожежі на Антонівському мосту, який намагались відремонтувати російські окупанти. За даними користувачів соцмереж, на мосту загарбники залишили свою техніку. Ймовірно саме вона і спалахнула. 

Про вибухи також повідомляють у тимчасово окупованих Скадовську, Новій Каховці, Чорнобаївці та Олешках та інших окупованих населених пунктах. 

Нагадаємо, ЗСУ тримають під вогневим контролем будь-які переправи окупантів на Херсонщині

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6231
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