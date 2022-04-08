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У тимчасово окупованому Ізюмі функції "поліції" виконують представники "ДНР" - Генштаб

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У тимчасово окупованому Ізюмі функції "поліції" виконують представники "ДНР" - Генштаб

Associated Press

Зокрема, вони обшукують помешкання людей.

Бойовики так званої "Донецької народної республіки взялися виконувати роль "правоохоронців" у тимчасово окупованому Ізюмі в Харківській області. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 8 квітня. 

Крім того, зазначається, що окупанти країни-агресорки намагаються вести наступ у районі міста Ізюм. Також хочуть відновити залізничне сполучення з Куп’янська до міст Харків, Ізюм та Сватове.

Нагадаємо, керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що російським військам не потрібен сам Ізюм. Окупантам потрібен напрямок, через який окупанти змогли б переправляти техніку у бік Луганської та Донецької областей.

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