У тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої чути сильні вибухи: відео

У тимчасово окупованому Джанкої 20 березня біля аеродрому пролунало кілька вибухів.

Про це пишуть в соцмережах місцеві жителі та повідомляє телеграм-канал "Миколаївський Ваньок".

Повідомляється, що місцеві чули кілька вибухів. Про це вони пишуть в соціальних мережах.

Звуки "бавовни" чули орієнтовно о 20:49. Через кілька хвилин пролунали нові вибухи. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що на місце події уже поїхали швидкі, а біля однієї зі шкіл спалахнула пожежа. Там розташоване військове містечко окупантів.

Місцеві у соцмережах підтверджують інформацію про кілька вибухів.

Також у Мережі поширюють відео зі звуками схожими на "прильоти" по ймовірно російських окупаційних військах. На записах чути звуки вибухів та стрілянину.

Нагадаємо, колишній радник ОП, аналітик Олексій Арестович вважає, що Путін вже подумки попрощався зі своєю імперською "перлиною" - тимчасово окупованим Кримом. Він знає, що ЗСУ в рамках контрнаступу планують завдати по півострову масований вогневий вплив.

Також 18 березня у тимчасово окупованому Севастополі зранку було неспокійно. Місцеві повідомляють про вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

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