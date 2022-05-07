У тимчасово окупованому Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії - омбудсменка

У тимчасово окупованому Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії - омбудсменка

Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України.

У тимчасово окупованому Росією Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

”Наразі триває 15 призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією. Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України”, - наголосила вона.

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Денісова підкреслила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни окупаційній державі забороняється змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Нагадаємо, російські окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства.

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