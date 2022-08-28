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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи та спалахнула пожежа: відео

Дата публікації
Перегляди
13к
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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи та спалахнула пожежа: відео

Фото: із соцмереж

У тимчасово окупованому Криму у неділю, 28 серпня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Кілька потужних вибухів чули жителі міста Алупка, згодом люди помітили дим. 

Про це пишуть кримські телеграм канали. 

Як зазначається, вибухи чули жителі міста Алупки. Згодом нібито в лісі поблизу міста спалахнула пожежа. Так звана окупаційна "влада" Криму уже поспішила заявити про нібито роботу ППО. 

Більше про вибухи в окупованому Криму поки нічого невідомо. 

Нагадаємо, вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
13к
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