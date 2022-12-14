Окупанти дуже примітивно мислять, тому і облаштовують такі примітивні лінії оборони.

Після звільнення півдня, лівобережної Херсонщини та Запорізької області так чи інакше але розпочнеться звільнення тимчасово окупованого Криму.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів, для чого у тимчасово окупованому Криму росіяни активно риють траншеї.

"До чого вони готуються окупанти?.. Мабуть, до туристичного сезону. Ми всі розуміємо, що після звільнення півдня, лівобережної Херсонщини та Запорізької області так чи інакше але розпочнеться звільнення тимчасово окупованого Криму", - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, сценарій звільнення Криму буде зовсім іншим, ніж сценарій звільнення Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини.

"Я не виключаю, що цей сценарій буде схожим на той, як звільняли острів Зміїний. Хоча півострів більший за площею, суть не зміниться зовсім. Цей процес буде розпочато у 2023 році. І російські окупанти це дуже добре розуміють, тому намагаються на своєму примітивному рівні облаштовувати лінію оборони. Кожні кроки, які роблять ЗСУ, неочікувані для російських окупантів", - сказав він.

Нагадаємо, що у Криму росіяни чекають на ЗСУ і навіть почали окопуватися на пляжах.

Раніше повідомлялося, що окупантська влада у Криму має намір безкоштовно роздавати землю місцевим жителям, які погодилися воювати проти України.

10 грудня у Криму пролунали вибухи в Сімферополі, Севастополі та Джанкої.

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