Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Криму в районі аеродрому чути вибухи та видно чорний дим: фото, відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3091
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Криму в районі аеродрому чути вибухи та видно чорний дим: фото, відео

Фото: @vanek_nikolaev

Обставини події наразі невідомі.

У тимчасово окупованому Криму на аеродромі в Гвардійському пролунали потужні вибухи. У небі видно чорний дим. 

Про це повідомляють місцеві жителі та телеграм-канал, який моніторить ситуацію на півдні "Миколаївський Ваньок". 

Місцеві жителі у соціальних мережах Гвардійського повідомляють, що 29 березня вони чули потужний вибух у районі військового аеропорту. Після цього у небі піднявся стовп чорного диму. 

Фото: @vanek_nikolaev / ©
Фото: @vanek_nikolaev
©

"Миколаївський Ваньок" підтвердив повідомлення про вибухи у Гвардійському та опублікував фото та відео ймовірної "бавовни" в тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, 24 березня в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про потужні вибухи в Севастополі в районі бухти Омега.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3091
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація