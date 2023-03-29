В окупованому Криму в районі аеродрому чути вибухи та видно чорний дим: фото, відео

У тимчасово окупованому Криму на аеродромі в Гвардійському пролунали потужні вибухи. У небі видно чорний дим.

Про це повідомляють місцеві жителі та телеграм-канал, який моніторить ситуацію на півдні "Миколаївський Ваньок".

Місцеві жителі у соціальних мережах Гвардійського повідомляють, що 29 березня вони чули потужний вибух у районі військового аеропорту. Після цього у небі піднявся стовп чорного диму.

Фото: @vanek_nikolaev

"Миколаївський Ваньок" підтвердив повідомлення про вибухи у Гвардійському та опублікував фото та відео ймовірної "бавовни" в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 24 березня в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про потужні вибухи в Севастополі в районі бухти Омега.

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