У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи: відео

У тимчасово окупованому Криму у вівторок, 23 серпня, пролунали вибухи.
Самопроголошена "влада" півострова заявила про нібито роботу систем ППО.
Про це пишуть кримські телеграм-канали.
Потужні вибухи чули мешканці Севастополя. Жителі українського міста, яке наразі в окупації, заявили, що чули два вибухи у різних районах міста.
Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв поспішив повідомити, що нібито причиною вибухів у місті є "робота ППО". Развозжаєв заявив про те, що росіяни начебто збили над морем безпілотник.
Нагадаємо, у РНБО повідомили, як Путін може зберегти Кримський міст.
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