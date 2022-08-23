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У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи: відео

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У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи: відео

Фото: із соцмереж

У тимчасово окупованому Криму у вівторок, 23 серпня, пролунали вибухи.

Самопроголошена "влада" півострова заявила про нібито роботу систем ППО

Про це пишуть кримські телеграм-канали. 

Потужні вибухи чули мешканці Севастополя. Жителі українського міста, яке наразі в окупації, заявили, що чули два вибухи у різних районах міста. 

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв поспішив повідомити, що нібито причиною вибухів у місті є "робота ППО". Развозжаєв заявив про те, що росіяни начебто збили над морем безпілотник. 

Нагадаємо, у РНБО повідомили, як Путін може зберегти Кримський міст

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