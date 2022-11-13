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У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: над містом видно чорний дим (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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3762
Час на прочитання
2 хв
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У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: над містом видно чорний дим (фото)

Фото: із соцмереж

До окупованого Луганська прилетіла "бавовна".

Ввечері, 13 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Над містом видно чорний дим. 

Про це повідомляють сепаратистські телеграм-канали. 

Вибухи в чули в одному із районів Луганська. Місцеві пишуть, що вони були дуже сильні. Після вибухів у небі видно чорний дим. 

Гауляйтери Луганщини уже встигли прозвітувати, що в місті "спрацювала" ППО, проте у коментарях місцеві зауважують, що це не так. Наразі офіційно не відомо, що сталось в Луганську. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Ситуація в окупованому Луганську: що відомо

Росія ще в 2014 році окупувала український Луганськ. Росіяни під прикриттям "нас тут немає" проголосили у регіоні фейкову недореспубліку та встановили там маріонеткову владу. У вересні 2022 року РФ провела на окупованій Луганщині ще один фейковий референдум та зробила спробу анексії українських територій. 

У 2022 році Росія перетворила українське місто на свою військову базу. Там окупанти утримують своїх військових та лікують "зеків-вагнерівців". 

Також на окупованій Луганщині росіяни провели масову мобілізацію: до окупаційної армії призвали ледь не все чоловіче населення регіону. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3762
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