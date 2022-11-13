У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: над містом видно чорний дим (фото)

До окупованого Луганська прилетіла "бавовна".
Ввечері, 13 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Над містом видно чорний дим.
Про це повідомляють сепаратистські телеграм-канали.
Вибухи в чули в одному із районів Луганська. Місцеві пишуть, що вони були дуже сильні. Після вибухів у небі видно чорний дим.
Гауляйтери Луганщини уже встигли прозвітувати, що в місті "спрацювала" ППО, проте у коментарях місцеві зауважують, що це не так. Наразі офіційно не відомо, що сталось в Луганську.
Ситуація в окупованому Луганську: що відомо
Росія ще в 2014 році окупувала український Луганськ. Росіяни під прикриттям "нас тут немає" проголосили у регіоні фейкову недореспубліку та встановили там маріонеткову владу. У вересні 2022 року РФ провела на окупованій Луганщині ще один фейковий референдум та зробила спробу анексії українських територій.
У 2022 році Росія перетворила українське місто на свою військову базу. Там окупанти утримують своїх військових та лікують "зеків-вагнерівців".
Також на окупованій Луганщині росіяни провели масову мобілізацію: до окупаційної армії призвали ледь не все чоловіче населення регіону.
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