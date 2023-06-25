У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи: фото

У неділю, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі.

Про це повідомляють луганські телеграм-канали.

Вибухи у тимчасово окупованому Луганську в неділю, 25 червня, пролунали після обіду. Сталось це в одному із районів міста.

Місцеві жителі публікують фото та відео наслідків потужної "бавовни". Наразі офіційної інформації про даний інцидент немає.

Нагадаємо, сильний вибух в окупованому Луганську прогримів вранці 8 червня в районі підприємства "Луганськтепловоз", де російські війська влаштували ремонтну базу.

Також терорист Гіркін поскаржився на українських військових, які точним ударом знищили в Луганську місце розташування російських окупантів.

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