У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи: фото

До Луганська завітала "бавовна".
У неділю, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі.
Про це повідомляють луганські телеграм-канали.
Вибухи у тимчасово окупованому Луганську в неділю, 25 червня, пролунали після обіду. Сталось це в одному із районів міста.
Місцеві жителі публікують фото та відео наслідків потужної "бавовни". Наразі офіційної інформації про даний інцидент немає.
Нагадаємо, сильний вибух в окупованому Луганську прогримів вранці 8 червня в районі підприємства "Луганськтепловоз", де російські війська влаштували ремонтну базу.
Також терорист Гіркін поскаржився на українських військових, які точним ударом знищили в Луганську місце розташування російських окупантів.
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