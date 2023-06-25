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У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1483
Час на прочитання
1 хв
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У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи: фото

У Луганську пролунали сильні вибухи

До Луганська завітала "бавовна".

У неділю, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі. 

Про це повідомляють луганські телеграм-канали. 

Вибухи у тимчасово окупованому Луганську в неділю, 25 червня, пролунали після обіду. Сталось це в одному із районів міста. 

Місцеві жителі публікують фото та відео наслідків потужної "бавовни". Наразі офіційної інформації про даний інцидент немає. 

Нагадаємо, сильний вибух в окупованому Луганську прогримів вранці 8 червня в районі підприємства "Луганськтепловоз", де російські війська влаштували ремонтну базу.

Також терорист Гіркін поскаржився на українських військових, які точним ударом знищили в Луганську місце розташування російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1483
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