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У тимчасово окупованому Маріуполі на базі окупантів пролунали потужні вибухи: видно чорний дим

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У тимчасово окупованому Маріуполі на базі окупантів пролунали потужні вибухи: видно чорний дим

Фото: Associated Press

Вибухи пролунали в районі ТЦ "ПортСіті".

У тимчасово окупованому Маріуполі на базі окупантів, яку ті облаштували біля торговельного центру в четвер, 2 лютого, пролунали потужні вибухи. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

Після вибухів на місці події видно чорний дим. За даними міськради, біля торговельного центру російські окупанти облаштували свою базу. 

"В районі ТРЦ "ПортСіті" та 23-го мікрорайону. Саме там, де в окупантів були місця їх базуванняЗвільнення від російських окупантів українського міста біля моря вже незабаром", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Маріуполі 24 січня сталася "бавовна" у казармі з 200 російськими окупантами, після чого на місце прибули багато "швидких" та надзвичайників.

Також до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку російських військових.

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Дата публікації
Перегляди
1293
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