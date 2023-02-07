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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи - радник мера

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи - радник мера

Фото: Associated Press

Подробиці вибуху встановлюються.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у вівторок, 7 лютого, пролунали потужні вибухи в районі порту. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Андрющенко зазначив, що загалом було чути 5 потужних вибухів у Приморському районі міста, куди окупанти раніше завезли багато озброєння. 

"П’ять гучних вибухи поспіль в Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів в районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли техніку та ППО. Подробиці (скоріш - наслідки) встановлюємо", - написав радник мера Маріуполя. 

Нагадаємо, у Маріуполі все частіше лунають вибухи у місцях, де російські окупанти облаштували свої бази. Раніше на базі окупантів, яку ті облаштували біля торговельного центру в четвер, 2 лютого, пролунали потужні вибухи.

У місті також помічають скупчення ворожої техніки. Мер Маріуполя Вадим Бойченко інформував, що окупанти звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку. 

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Дата публікації
Перегляди
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