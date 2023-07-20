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У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежа в Українському домі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежа в Українському домі

У Маріуполі спалахнув Український дім / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Будівля горить вдруге за час окупації міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в Українському домі, колишньому ДК Металургів. 

Про це інформує радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, у місті прогримів один глухий вибух, внаслідок якого і сталося загоряння. Будівля горить уже вдруге за час окупації Маріуполя. Це результат неконтрольованої навали російського криміналітету, каже Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що окупанти можуть відправити до табору та депортувати маріупольців без російського паспорта.

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Дата публікації
Перегляди
182
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