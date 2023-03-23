У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали місцевого "поліцейського"

У тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати так званого "заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС". Наразі він перебуває в лікарні, його стан "стабільний".

Про це повідомляє колаборант, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

Так, на шляху, яким "співробітник поліції" зазвичай ходить на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій. У момент, коли так званий "поліцейський" проходив повз, вибухівка здетонувала. Колаборант зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

За словами Рогова, стан "поліцейського" стабільний – його доставили в лікарню з мінно-вибуховою травмою ноги. Своєю чергою, РІА-Мелітополь повідомляє, що за попередніми даними, партизани намагалися підірвати колаборанта на ім'я Сергій Сковирко.

Нагадаємо, раніше українські партизани, учасники руху "Атеш", підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ у Херсонській області. Як уточнюють у партизанському русі, диверсію на залізниці провели з метою завадити постачанню російських військ на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

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