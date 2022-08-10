У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи: палає будівля МВС

Загарбники заявляють, що нібито "спрацювала" ППО, проте поспішили перекрити одну з вулиць у місті.

Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

За даними видання, місцеві жителі чули два потужні вибухи. Особливо гучно було в центрі міста на вулиці Героїв України. Там загарбники організували фейкову "автоінспекцію". Також там за попередніми даними, розміщувалась база загарбників.

Видання з посиланням на місцевих жителів стверджує, що в окупантів почалась паніка та вони перекрили вулицю, яка веде до приміщення фейкової "автоінспекції". З самого приміщення йде густий дим.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи в Мелітополі.

"Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією горить будівля сервісного центру МВС поблизу гіпермаркету "Епіцентр", яку захопили рашисти. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, що система протиповітряної оборони Російської Федерації у Криму є надто стара. Вона не може спрацьовувати проти сучасних ракетних систем, які на сьогодні використовує ЗСУ.

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