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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи: палає будівля МВС

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи: палає будівля МВС

Фото: Ріа Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері, 10 серпня, пролунали вибухи.

Загарбники заявляють, що нібито "спрацювала" ППО, проте поспішили перекрити одну з вулиць у місті. 

Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь". 

За даними видання, місцеві жителі чули два потужні вибухи. Особливо гучно було в центрі міста на вулиці Героїв України. Там загарбники організували фейкову "автоінспекцію". Також там за попередніми даними, розміщувалась база загарбників. 

Видання з посиланням на місцевих жителів стверджує, що в окупантів почалась паніка та вони перекрили вулицю, яка веде до приміщення фейкової "автоінспекції". З самого приміщення йде густий дим. 

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи в Мелітополі. 

"Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією горить будівля сервісного центру МВС поблизу гіпермаркету "Епіцентр", яку захопили рашисти. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - повідомив Федоров. 

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, що система протиповітряної оборони Російської Федерації у Криму є надто стара. Вона не може спрацьовувати проти сучасних ракетних систем, які на сьогодні використовує ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5321
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