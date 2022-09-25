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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: у місті багато диму (фото, відео)

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: у місті багато диму (фото, відео)

Фото: Ріа Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі 25 вересня пролунали потужні вибухи.

Місцеві жителі на місці "прильотів" помітили сильний дим

Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь". 

Вибухи в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали 25 вересня о 17:33. Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів. 

Після цього в одному із районі міста люди помітили сильний дим. Наразі офіційно невідомо, що стало причинами вибухів та задимлення. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні 25 вересня пролунали вибухи. Після потужних вибухів місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста.

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