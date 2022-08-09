У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало 10 потужних вибухів: подробиці

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі, 8 серпня, пролунало 10 потужних вибухів.
Після цього місцеві жителі помітили пересування російської техніки у місті.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь" та міський голова Іван Федоров.
Видання з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що о 22:05 пролунали перші вибухи. Згодом були й інші. Через потужні вибухи у російських окупантів почалась паніка, на вулицях міста помітили рух військових вантажівок.
Інформацію про це також підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Федоров.
Нагадаємо, в ніч проти 8 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі також чули звуки вибухів.
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