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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало 10 потужних вибухів: подробиці

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало 10 потужних вибухів: подробиці

Фото: t.me/eto_zp

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі, 8 серпня, пролунало 10 потужних вибухів.

Після цього місцеві жителі помітили пересування російської техніки у місті. 

Про це повідомляє "РІА Мелітополь" та міський голова Іван Федоров

Видання з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що о 22:05 пролунали перші вибухи. Згодом були й інші. Через потужні вибухи у російських окупантів почалась паніка, на вулицях міста помітили рух військових вантажівок. 

Інформацію про це також підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Федоров. 

Нагадаємо, в ніч проти 8 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі також чули звуки вибухів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1654
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