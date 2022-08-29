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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали чотири вибухи: над містом піднімається дим (фото, відео)

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали чотири вибухи: над містом піднімається дим (фото, відео)

Фото: Ріа Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у понеділок, 29 серпня, пролунали чотири вибухи.

Після цього над містом видно чорний дим

Про це повідомляє "РІА Мелітополь". 

Місцеві жителі повідомляють, що орієнтовно о 17:10 29 серпня вони чули потужні вибухи в місті. Після цього там було видно чорний дим.

За попередніми даними, вибухи пролунали в північний частині Мелітополя.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи в місті. Він повідомив, що це трапилося на виїзді з Мелітополя. 

"Щойно: 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", - написав Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5127
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