У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали чотири вибухи: над містом піднімається дим (фото, відео)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у понеділок, 29 серпня, пролунали чотири вибухи.
Після цього над містом видно чорний дим.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
Місцеві жителі повідомляють, що орієнтовно о 17:10 29 серпня вони чули потужні вибухи в місті. Після цього там було видно чорний дим.
За попередніми даними, вибухи пролунали в північний частині Мелітополя.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи в місті. Він повідомив, що це трапилося на виїзді з Мелітополя.
Нагадаємо, у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів.
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