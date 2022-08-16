У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало два вибухи - мер міста

У тимчасово окупованому Мелітополі вранці 16 серпня було зафіксовано два вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

"О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель. Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", - написав він.

Також читайте Шість тисяч людей стоять в черзі на евакуацію: мер Мелітополя про виїзд з окупованих територій

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: