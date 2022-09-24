У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: фото

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 24 вересня, пролунав потужний вибух.
Вибух в Мелітополі чули в районі авіамістечка. Офіційна інформація про це наразі відсутня.
Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".
Вибух в окупованому Мелітополі пролунав орієнтовно о 21:31. Він стався у районі авіамістечка. Після цього на місці інциденту видно чорний дим.
За попередніми даними, там росіяни могли розміщувати свої вертольоти.
Нагадаємо, вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська.
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