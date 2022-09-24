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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: фото

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3182
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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: фото

Фото: Ріа Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 24 вересня, пролунав потужний вибух.

Вибух в Мелітополі чули в районі авіамістечка. Офіційна інформація про це наразі відсутня. 

Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь". 

Вибух в окупованому Мелітополі пролунав орієнтовно о 21:31. Він стався у районі авіамістечка. Після цього на місці інциденту видно чорний дим. 

За попередніми даними, там росіяни могли розміщувати свої вертольоти. 

Нагадаємо, вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3182
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