У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: у небо піднявся чорний дим

У місті було чути чотири вибухи.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у четвер, 10 листопада, пролунав потужний вибух. Після цього в небо піднявся чорний дим.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь" та міський голова Іван Федоров.

Міський голова Мелітополя повідомив, що в місті було чути чотири гучні вибухи. Після цього в небо піднявся чорний дим.

Фото: Ріа Мелітополь

Видання "РІА Мелітополь" додало, що вибухи лунали в південній частині міста. Також ЗМІ публікує фото з окупованого українського міста. Що саме сталось в Мелітополі наразі невідомо.

Ситуація у Мелітополі

Російські окупанти 26 лютого зайшли на територію Мелітополя. 1 березня місто було повністю окупованим. Через 10 днів, 11 березня, росіяни викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова та катували його. Згодом мера окупованого міста було звільнено.

Саме Мелітополь став чи не центром партизанської війни проти російських загарбників. Це місто навіть перебуваючи в окупації чинить спротив.

Також ЗСУ періодично обстрілюють росіян, які захопили українське місто. Так, в тимчасово захопленому Мелітополі ранок 3 листопада почався для російських окупантів з вибухів. Вони пролунали близько 05:00 в південній частині міста.

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