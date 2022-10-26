У тимчасово окупованому Шахтарську загорілося пальне: з'явилося відео "пекельної" пожежі

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області ввечері, 26 жовтня, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють донецькі телеграм-канали.

Місцеві жителі пишуть, що займання сталося на території нафтобази, яка розташована поблизу залізничного вокзалу. Інші запевняють, що спалахнули цистерни, які привезли на залізничний вокзал пальне.

Жителі Шахтарська нарікають на "пекельну" пожежу, яка спалахнула в місті, та публікують відео з місця події. Наразі невідомо, що стало причиною масштабного займання.

Обережно, на відео може бути нецензурна лексика

Вибухи в окупованому Донецьку

16 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку стався вибух в одній із районних адміністрацій.

Також дуже часто буває, що росіяни самі обстрілюють окупований від 2014 року Донецьк. Вони це роблять, щоб звинуватити ЗСУ та дискредитувати Україну.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Донецька не повинно завдати багато проблем ЗСУ, і це можливо зробити.

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