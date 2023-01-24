Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали потужні вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
6046
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали потужні вибухи

Фото із соцмереж

Обставини інциденту невідомі.

У вівторок, 24 січня, в тимчасово окупованому Сімферополі пролунали потужні вибухи

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на очевидців. 

Місцеві жителі розповіли журналістам, що чули одразу кілька потужних вибухів. Що сталось у місті наразі невідомо. 

Вибухи пролунали орієнтовно о 16:30 24 січня. 

"Я чув кілька вибухів, три або чотири. Десь в районі Автовокзалу були вибухи. Чути було ніби в небі вибухає. Подруга написала, що було чути вибухи також в районі ТРЦ "Меганом", - повідомили очевидці. 

Звільнення окупованого Криму 

Росія 2014 року анексувала український Крим. Україна до початку повномасштабної війни намагалась дипломатичними методами повернути свою територію, проте після нападу РФ у Києві заговорили про військові шляхи. 

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що анексований півострів Україна звільнятиме військовим та дипломатичним шляхом. 

Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.

Читайте також:

Як кримці переживали вторгнення росіян та досі переживають постійні репресії

Як кримці переживали вторгнення росіян та досі переживають постійні репресії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6046
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація