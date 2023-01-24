У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали потужні вибухи

У вівторок, 24 січня, в тимчасово окупованому Сімферополі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на очевидців.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що чули одразу кілька потужних вибухів. Що сталось у місті наразі невідомо.

Вибухи пролунали орієнтовно о 16:30 24 січня.

"Я чув кілька вибухів, три або чотири. Десь в районі Автовокзалу були вибухи. Чути було ніби в небі вибухає. Подруга написала, що було чути вибухи також в районі ТРЦ "Меганом", - повідомили очевидці.

Звільнення окупованого Криму

Росія 2014 року анексувала український Крим. Україна до початку повномасштабної війни намагалась дипломатичними методами повернути свою територію, проте після нападу РФ у Києві заговорили про військові шляхи.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що анексований півострів Україна звільнятиме військовим та дипломатичним шляхом.

Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.

Читайте також: