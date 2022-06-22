У тимчасово окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи: відео

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області 22 червня пролунало два вибухи.

Відомо, що вибухи стались в промисловому районі міста та у порту Скадовська.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

"У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Яковлєв.

Обставини події наразі невідомі.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "прилетіло" по російських загарбниках. Також він опублікував відео ймовірно зі Скадовська.

Нагадаємо, мешканці Херсонської області пішки тікають від окупації, оскільки росіяни жорстоко знущаються з людей.

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