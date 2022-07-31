У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа: фото, відео

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області у неділю, 31 липня, пролунали потужні вибухи.

Після вибухів на місці події спалахнула пожежа.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Місцеві мешканці повідомляють, що в Скадовську спочатку пролунали вибухи. Після цього на місці події спалахнула пожежа.

Фото: телеграм-канал "Хуев** Херсон"

Жителі Скадовська зазначають, що займання потужне, оскільки здалеку видно зарево.

Наразі невідомо, що саме спалахнуло в Скадовську на Херсонщині.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

Читайте також: