У тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у соцмережах.

"20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась купа покрученого металу", – йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Від автівки огупантів залишилась купа металу / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, 2 жовтня в окупованому Бердянську вибухнув автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком.

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