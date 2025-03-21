У тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

Від машини російських окупантів залишилась груда покрученого металу.
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у соцмережах.
"20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась купа покрученого металу", – йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Нагадаємо, 2 жовтня в окупованому Бердянську вибухнув автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком.
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