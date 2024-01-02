У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали три потужних вибухи

У тимчасово окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області пролунали три потужних вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram ввечері 2 січня.

"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи", - написав Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники наприкінці грудня просунулися на заході Запорізькій області та відбили позиції у ЗСУ.