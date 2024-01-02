У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали три потужних вибухи

Окупанти Токмака продовжують приймати гучні привітання з Новим роком, зіронізував мер Мелітополя Іван Федоров.
У тимчасово окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області пролунали три потужних вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram ввечері 2 січня.
"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи", - написав Федоров.
Нагадаємо, російські загарбники наприкінці грудня просунулися на заході Запорізькій області та відбили позиції у ЗСУ.
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