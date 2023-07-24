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У тимчасово окупованому Токмаку пролунало чотири вибухи: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У тимчасово окупованому Токмаку пролунало чотири вибухи: що відомо

Вибух у тимчасово окупованому Токмаку

Куди завітала "бавовна" наразі невідомо.

У понеділок, 24 липня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунало чотири вибухи. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

Міський голова окупованого росіянами міста повідомив, що в захопленому Токмаку Запорізької області 24 липня було чути чотири потужних вибухів. Куди прилетіла "бавовна" та про наслідки інциденту він не повідомив. 

"Токмак - чотири палких привіти для русні. Просмажка ворога на півдні триває", - написав Іван Федоров. 

Наразі іншої інформації про вибухи в Токмаку немає. 

Нагадаємо, 13 липня Іван Федоров повідомляв, що внаслідок влучного удару в українському Токмаку вдалось ліквідувати велику кількість російських окупантів.

Також 11 липня місцеві телеграм-канали повідомляли про сильні вибухи в Токмаку, Бердянську та Скадовську.

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Дата публікації
Перегляди
2105
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