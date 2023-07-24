У тимчасово окупованому Токмаку пролунало чотири вибухи: що відомо

Куди завітала "бавовна" наразі невідомо.
У понеділок, 24 липня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунало чотири вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Міський голова окупованого росіянами міста повідомив, що в захопленому Токмаку Запорізької області 24 липня було чути чотири потужних вибухів. Куди прилетіла "бавовна" та про наслідки інциденту він не повідомив.
"Токмак - чотири палких привіти для русні. Просмажка ворога на півдні триває", - написав Іван Федоров.
Наразі іншої інформації про вибухи в Токмаку немає.
Нагадаємо, 13 липня Іван Федоров повідомляв, що внаслідок влучного удару в українському Токмаку вдалось ліквідувати велику кількість російських окупантів.
Також 11 липня місцеві телеграм-канали повідомляли про сильні вибухи в Токмаку, Бердянську та Скадовську.
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