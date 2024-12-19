У тимчасово захоплених районах Херсонщини почастішали самогубства серед окупантів – АТЕШ

У тимчасово захоплених районах Херсонської області фіксується збільшення кількості самогубств серед російських військовослужбовців з угруповання "Днепр".

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

До цього призводять репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

Як зазначається, останнім часом у різних населених пунктах ТОТ Херсонської області зафіксовано низку самогубств.

«Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з Міністерством оборони РФ, імовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат - потонув у морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що з нього знущався командир. Причиною такого ставлення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.

Нагадаємо, стало відомо, яких втрат серед мобілізованих зазнала Росія. Від вересня 2022 року до жовтня 2024 року, за підрахунками окупантів, російська армія втратила 98 641 мобілізованого солдата.

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