У тимчасово захопленому Мангуші "бавовна": Андрющенко повідомляє про кілька десятків "хороших росіян"

В селищі Мангуш Донецької області прилетіло по місцю розміщення російських окупантів, внаслідок чого їх стало на два десятки менше.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, близько 01:00 вибухи пролунали в Маріупольському районі. Тепер "бавовна" сталася неподалік у Мангуші.

"Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", - написав Андрющенко.

Він повідомив, що після прильоту попередньо відомо про щонайменше 20 "хороших руських", та 7 поранених, які "ще вирішують, чи то воні будуть хороші, чи демобілізація за станом здоров’я".

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що вдень 10 березня в тимчасово окупованому Маріуполі також сталася "бавовна". Там було чутно до 20 вибухів.

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