У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти створили чотири військові бази: деталі

Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой.
Російські окупанти створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, - пише Укрінформ.
“Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой, і велика стурбованість навколо безпекової ситуації. російські війська утворили четверту військову базу на території міста: одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний в перший день війни, а три - на території промислових підприємств, які також знаходяться на території міста”, - зауважив Федоров.
Він також додав, що через загострення бойових дій українська влада вже п'ятий день поспіль не може відправити гуманітарний конвой до міста Мелітополь.
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