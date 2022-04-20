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У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти створили чотири військові бази: деталі

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У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти створили чотири військові бази: деталі

Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой. 

Російські окупанти створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, - пише Укрінформ.

“Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой, і велика стурбованість навколо безпекової ситуації. російські війська утворили четверту військову базу на території міста: одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний в перший день війни, а три - на території промислових підприємств, які також знаходяться на території міста”, - зауважив Федоров.

Він також додав, що через загострення бойових дій українська влада вже п'ятий день поспіль не може відправити гуманітарний конвой до міста Мелітополь.

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