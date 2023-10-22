У Токмаку "кадирівці" знову тероризують людей – "Атеш" розповів подробиці

Окупанти продовжують терор мешканців частини тимчасово окупованої Запорізької області.
"Кадирівці" тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Так, окупанти погрожують місцевим вбивством і "віджимають" у них магазини.
Про це повідомляють агенти підпільного руху "Атеш".
"Хоробрі" ахматівці не беруть участь у бойових діях. Виють лише мобілізовані, зігнані з усієї Росії. Але самі росіяни оцінюють їхні бойові якості надто низько. Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Криму знайшли велике місце розташування військ РФ (фото та координати).
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