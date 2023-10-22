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У Токмаку "кадирівці" знову тероризують людей – "Атеш" розповів подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Токмаку "кадирівці" знову тероризують людей – "Атеш" розповів подробиці

"Кадирівці"

Окупанти продовжують терор мешканців частини тимчасово окупованої Запорізької області.

"Кадирівці" тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Так, окупанти погрожують місцевим вбивством і "віджимають" у них магазини. 

Про це повідомляють агенти підпільного руху "Атеш". 

"Хоробрі" ахматівці не беруть участь у бойових діях. Виють лише мобілізовані, зігнані з усієї Росії. Але самі росіяни оцінюють їхні бойові якості надто низько. Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму знайшли велике місце розташування військ РФ (фото та координати).

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Перегляди
585
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