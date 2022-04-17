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У Токмаку місцеві жителі скоригували вогонь по окупантах, які вантажили боєприпаси

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У Токмаку місцеві жителі скоригували вогонь по окупантах, які вантажили боєприпаси

За інформацією фонду “Повернись живим”, всі росіяни, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовані.

Невідомі українські патріоти успішно скоригували вогонь по окупантам у Токмаку (Запорізька область).

Про це пише фонд “Повернись живим”.

За інформацією фонду, весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідований. Офіційно про проведену операцію Генштаб ЗСУ чи Міноборони поки не згадували.

Приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен охочий. Зокрема, це можна зробити через проєкт "Шукаємо ворога".

"Якщо ви побачили поблизу власного дому скупчення ворога та його техніки — зафіксуйте точні дату й час, спробуйте порахувати кількість майбутнього металобрухту і передайте координати спеціалістам: https://www.findokupant.com", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запоріжжя росіяни примусово перевіряють житло людей і просять здати зброю.

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