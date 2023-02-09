У Токмаку окупанти спалюють тіла своїх загиблих, місцеві скаржаться на трупний сморід – Генштаб

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти намагаються взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 лютого.

Вони продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на п'яти напрямках:

Куп’янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Новопавлівському.

Обстріли цивільної інфраструктури

Росіяни протягом доби завдали 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі Краматорська. Також вони здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили 3 безпілотники противника: 2 – типу "Орлан-10" та 1 – "Оріон".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.

Окупанти спалюють тіла своїх загиблих бійців

Російська армія продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області загарбники облаштували мобільний крематорій.

Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Раніше в Офісі президента повідомили, що новий наступ РФ, якого всі очікували, вже почався.

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