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У Токмаку окупанти з Бурятії виганяють місцевих з їхніх осель – Генштаб

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Токмаку окупанти з Бурятії виганяють місцевих з їхніх осель – Генштаб

Окупанти з Бурятії. Фото ілюстративне

Окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням.

В окупований Токмак Запорізької області прибув новий підрозділ загарбників з Бурятії, які одразу ж почали знущатися з місцевих мешканців.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 серпня.

Окупанти цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.

"У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації" та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями", – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що у Криму буряти-"волонтери" шукають гроші на корову, щоб прогодувати окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
875
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