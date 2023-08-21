У Токмаку окупанти з Бурятії виганяють місцевих з їхніх осель – Генштаб

Окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням.

В окупований Токмак Запорізької області прибув новий підрозділ загарбників з Бурятії, які одразу ж почали знущатися з місцевих мешканців.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 серпня.

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Окупанти цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.

"У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації" та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями", – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що у Криму буряти-"волонтери" шукають гроші на корову, щоб прогодувати окупантів.

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